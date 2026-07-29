Москва в девятый раз возглавила рейтинг инновационного развития регионов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Москва в девятый раз стала лидером 11-го рейтинга инновационного развития субъектов России. В топ-3 также вошли Республика Татарстан и Томская область. Об этом сообщает агентство ТАСС, в распоряжении которого есть материалы рейтинга Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики.

«Москва в девятый раз возглавила Рейтинг инновационного развития субъектов РФ <…>. Как и годом ранее, в первую пятерку по значению Российского регионального инновационного индекса, помимо Москвы, вошли Республика Татарстан, Томская, Нижегородская области и Санкт-Петербург. Томская область впервые за все время наблюдений попала в топ-3 наиболее инновационных регионов страны», - говорится в документах.

По данным аналитиков, российская столица лидирует по доле занятых в высокотехнологичных наукоемких отраслях сферы услуг, доле взрослого населения с высшим образованием, численности студентов программ высшего образования на 10 000 человек, затратам на цифровые технологии, а также доле организаций с фиксированным высокоскоростным интернетом.

Москва осталась на первой позиции и в индексе социально-экономических условий инновационной деятельности. Город также занял второе место в индексе «Инновационная деятельность» и поднялся с третьей на вторую строчку в индексе «Научно-технический потенциал».