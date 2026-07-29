Владислав Овчинский: Более 500 семей переедут в новый жилой комплекс в Царицыне

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

В столичном районе Царицыно продолжается возведение жилого комплекса по программе реновации. О ходе строительства на Бакинской улице рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Общая площадь объекта почти 50 тысяч квадратных метров. Здание, расположенное по адресу: улица Бакинская, земельный участок 31/3, будет состоять из четырех секций разной этажности. На данный момент строители уже завершили возведение монолитных конструкций от 14 до 21 этажа (в зависимости от секции). Параллельно специалисты занимаются прокладкой внутренних инженерных коммуникаций и черновой отделкой.

«Также ведется устройство внутренних инженерных систем, производится черновая отделка и прокладка внутриплощадочных сетей. Монолитная технология строительства обеспечивает долговечность и надежность дома. Архитектурный облик здания будет выполнен в благородной цветовой гамме: фасады облицуют плиткой под кирпич медно-коричневого, каменно-серого и серо-кварцевого оттенков, а декоративные корзины для кондиционеров выполнят в антрацитово-сером цвете», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Район застройки уже обладает развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности — школы, спортобъекты и остановки. Живописное окружение дополняют исторический музей-заповедник «Царицыно» с прудами и парком, а также зеленые зоны — Аршиновский парк и парк «Сосенки». Для жителей будет удобна близость станции метро «Царицыно» и одноименной платформы МЦД-2.