Владимир Ефимов: В 2027 году построят восточный обход в Коммунарке

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве и реконструкции улично-дорожной сети для столичного района Коммунарка, а также деревни Бачурино, включенной в его состав. Дороги будут открывать в два этапа. Сначала транспорт запустят по Проектируемому проезду № 812 и участку Бачуринской улицы от Коммунарского шоссе до улицы Липовый Парк. А в 2027 году соединят Бачуринскую улицу с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

«Сейчас в Коммунарке реализуем крупный проект магистрали районного значения. Ее общая протяженность превысит семь километров. Так, в поселке Газопровод, Проектируемый проезд № 812, расширим с двух до четырех полос – по две в каждом направлении. Работы затронут участок проезда до пересечения с Коммунарским шоссе», - отметил заммэра.

Он добавил, что обновленная дорога обеспечит комфортный заезд с Калужского шоссе и на него. Реконструируемая Бачуринская улица в Коммунарке соединит Коммунарское шоссе и улицу Липовый Парк. Она будет четырехполосной.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, вдоль проезжей части установят остановки наземного городского транспорта, сделают тротуары и новое освещение.

Эти работы планируют завершить до конца года. Кроме того, строится Проектируемый проезд № 816. Он соединит Бачуринскую улицу с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Здесь уже готова двухполосная подъездная дорога к деревне Бачурино.

Как пояснил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков, в будущем году Бачуринская улица дойдет до путепровода над трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

«Это позволит автомобилистам доезжать до улицы Поляны в Южном Бутове. С завершением этого проекта у жителей появится альтернативный Коммунарскому шоссе маршрут», - сообщил глава ведомства, подчеркнув, что улучшится транспортная связанность района.