Собянин: При раскопках в Москве нашли фрагменты древних музыкальных инструментов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Москве при раскопках нашли фрагменты древних музыкальных инструментов. Как в мессенджере MAX рассказал мэр столицы Сергей Собянин, артефакты найдены в нескольких местах.

Так, в Китайгородском проезде обнаружен железный варган XVIII-XIX веков. Это самозвучащий язычковый инструмент, сделанный в виде подковы. На улице Солженицына найдена костяная флейта XVII-XVIII веков. Такие изделия обычно делали из глины и дерева. Они известны еще со времен Древней Руси. Отмечается, что с XVI-XVII веков и до конца XIX века флейты зачастую использовали в праздничном обиходе.

В Лужнецком проезде найден фрагмент костяной флейты или дудочки начала XVII века. Артефакт сделан из полой кости животного. В те времена - это один из самых простых способов сделать музыкальный инструмент. Флейту также легко было создать из пустотелых растительных стеблей.

А вот на Дружинниковской улице во время работ обнаружили редкую игрушку-свистульку XVII века в форме барашка из белой глины, которая покрыта зеленой поливой. Обычно столичные гончары делали их в виде птичек, а после расписывали незатейливым узором.

Фото: Депкульт столицы

«Эти артефакты - очередное подтверждение того, что музыкальная культура была важной частью жизни москвичей прошлого. Находки уже отреставрировали и скоро передадут в фонд Музея Москвы», - сказал Собянин.

Подчеркнем, что с начала 2026 года в музейный фонд РФ поступило около 3 000 археологических находок, а за последние пять лет - более 50 000.

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