Локальный режим ЧС введен в подмосковном Чехове после падения БПЛА Фото: REUTERS.

Локальный режим ЧС введен в подмосковном Чехове после падения вражеского беспилотника. Соответствующее постановление опубликовано на сайте местной администрации.

«С 07 часов 00 минут 28.07.2026 ввести режим функционирования: чрезвычайная ситуация локального характера и установить местный уровень реагирования», - говорится в официальном документе.

Глава административного городского округа Чехов Михаил Собакин сообщил 28 июля об атаке БПЛА. Фиксируются повреждения по ряду адресов. Пострадавших, к счастью, нет. В среду, 29 июля, в микрорайоне Губернский начались восстановительные работы в пострадавших квартирах.

Как KP.RU писал ранее, столица России в ночь на 28 июля подверглась атаке украинских дронов. Всего на подлете к городу сбили 81 БПЛА. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.