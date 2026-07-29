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НовостиПроисшествия29 июля 2026 13:41

Гидравлическая стрела упала на рабочего в столице, мужчина погиб

Рабочий погиб во время ремонта грузового погрузчика в Москве
Елизавета БУБНОВА
Гидравлическая стрела упала на рабочего в столице, мужчина погиб

Гидравлическая стрела упала на рабочего в столице, мужчина погиб

Фото: прокуратура Москвы.

На улице Заводская в Москве погиб 47-летний рабочий. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в среду, 29 июля, на него упала гидравлическая стрела во время ремонта грузового погрузчика.

«На месте работу правоохранительных органов координирует первый заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Николай Триголос», - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что ход и результаты проверки, которая проводится по данному факту, контролируются прокуратурой.

Как KP.RU писал ранее, весной 2026 года на юге Москвы произошла трагедия на строительном объекте. Двое рабочих подрядной организации упали с высоты. Инцидент случился на улице Автозаводской. Один погиб, а второй пострадал.