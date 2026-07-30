В Москве чемпион мира по жиму штанги лежа провел мастер-класс для ветеранов СВО. Фото: пресс-служба Департамент труда и соцзащиты населения столицы

В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей прошел мастер-класс по пауэрлифтингу для ветеранов. Его провел четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и многократный рекордсмен России по жиму штанги лежа Роман Брехов.

«В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей мы развиваем разные форматы оказания помощи - от занятий с профессиональными тренерами с учетом индивидуальных возможностей до встреч с ведущими спортсменами, чтобы каждый ветеран мог выбрать направление, которое подходит именно ему», - рассказала директор центра Дария Старовойтова.

Во время мастер-класса спортсмен рассказал о своем пути в большом спорте и поделился принципами безопасных силовых тренировок. Особое внимание уделялось адаптивному спорту, а также возможностям занятий пауэрлифтингом для людей с особенностями здоровья.

«Пауэрлифтинг прежде всего укрепляет дух, и именно поэтому его называют спортом железных людей. Это я и хотел показать ветеранам: не так важно, есть у тебя особенности здоровья или нет, гораздо важнее настрой», - подчеркнул Брехов.