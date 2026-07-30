Заммэра Ракова: На бюджетные места в колледжах уже зачислены все желающие московские девятиклассники

Фото: Пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

Основной этап приемной кампании в колледжи Москвы завершился 26 июля. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что все столичные девятиклассники, пожелавшие получить среднее профессиональное образование, зачислены на бюджетные места по выбранным специальностям.

«В Москве завершился основной этап приемной кампании в городские колледжи. На бюджетные места уже зачислены все столичные школьники, выбравшие обучение в колледже, — это более 41 тысячи девятиклассников, что на четыре тысячи больше, чем в прошлом году. Чтобы ребята могли учиться не только бесплатно, но и по интересным для себя направлениям, мы увеличили количество бюджетных мест и запустили удобный механизм зачисления», - отметила заммэра.

Она уточнила, что школьники заранее выбирают пять приоритетных направлений.

«85% ребят поступили на те специальности, которые ставили на первое место. В этом году интересы поступающих немного изменились: лидером стала креативная индустрия, следом идет IT», - сообщила Ракова, добавив, что впервые в пятерку также попали строительство и промышленность.

Заммэра подчеркнула, что традиционно высокий спрос сохранился на отрасль транспорта и медицину.

«Выбор ребят совпадает с запросами рынка труда — именно в этих отраслях особенно нуждаются в высококвалифицированных кадрах», — акцентировала Ракова.

В частности, на направления креативной индустрии поступили почти 6 тысяч человек. Если в 2025 году на специальности в сфере транспорта были приняты 3,6 тысячи человек, то в этом — 4,3 тысячи. На промышленные направления тоже зафиксирован рост - с 3,4 до 4,2 тысячи, на строительные — с 3,2 до 4,1 тысячи.

Ракова напомнила, что приемная кампания продолжается. Московские выпускники 9 классов этого года, желающие в течение лета поступить в колледж, гарантировано получат бюджетные места. Для поступающих в столичные колледжи из других регионов конкурс на выделенные бюджетные места достаточно высокий.

Выпускники 11 классов и поступающие из других регионов вправе подать документы на mos.ru до 15 августа. Для специальностей с дополнительными испытаниями срок приема — до 10 августа. Консультации по поступлению можно получить в Центре информационной поддержки колледжей Москвы: +7 495 568-00-88.

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