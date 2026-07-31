В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за 31-градусной жары в выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В предстоящие выходные, 1 и 2 августа, в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Об этом сообщил Гидрометцентр России, предупредив о периоде экстремально высоких температур с 11:00 субботы до 16:00 воскресенья. По прогнозам синоптиков, днём 1 августа воздух прогреется до плюс 30 градусов, а 2 августа – до плюс 31 градуса.

Специалисты напоминают, что такая погода представляет опасность для здоровья, особенно для пожилых людей, детей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и по возможности оставаться в прохладных помещениях. Ранее сообщалось, что эти выходные в Центральной России станут финалом массового купального сезона, однако из-за жары у водоёмов стоит соблюдать особую осторожность.