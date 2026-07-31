Владислав Овчинский приглашает москвичей на выставку «70 лет созидания»

Фото: Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики

В субботу, 1 августа, в Музее Москвы, подведомственном столичному Департаменту культуры, стартует выставка «70 лет созидания». Экспозиция посвящена достижениям столицы в области градостроительства и рассказывает о том, как формировался облик современного города, какие масштабные проекты были реализованы в разные годы и по каким принципам столица развивается сегодня. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

«Москва постоянно развивается, и за каждым новым проектом стоит большая работа тысяч специалистов разных поколений. Выставка помогает увидеть эту связь времен и понять, что современный город складывается из множества продуманных решений, которые принимаются на протяжении десятилетий. Мы хотели показать не только уже реализованные проекты, но и сам подход к развитию столицы, где на первом месте всегда остается комфорт жителей. Такой формат позволит посетителям лучше понять, как меняется Москва и почему эти изменения делают город удобнее для жизни», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Экспозиция знакомит гостей с ключевыми градостроительными проектами разных эпох и показывает эволюцию подходов к строительству и благоустройству городской среды. Отдельные тематические блоки посвящены генеральному плану Москвы, редевелопменту бывших промышленных зон, развитию транспортного каркаса, программе реновации, внедрению цифровых технологий в строительной отрасли и созданию социальной инфраструктуры.

Выставка работает до 16 августа включительно по адресу: Музей Москвы, Зубовский бульвар, дом 2, строение 1. Вход свободный.