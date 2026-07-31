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НовостиПроисшествия31 июля 2026 9:37

В Электростали мальчик утонул в пруду, пытаясь достать мяч

Девятилетний ребёнок погиб на водоёме в Подмосковье
Мила ГЕНЬ
В Электростали мальчик утонул в пруду, пытаясь достать мяч

В Электростали мальчик утонул в пруду, пытаясь достать мяч

Фото: "КП" Архив.

В городском округе Электросталь девятилетний мальчик утонул в пруду «Южный», пытаясь достать упавший в воду футбольный мяч. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России. Трагедия произошла вечером в четверг, когда компания детей играла в футбол на берегу водоёма.

По предварительным данным, мяч скатился в воду, и ребёнок 2017 года рождения зашёл за ним. На расстоянии около пяти метров от берега он ушёл под воду и не смог выбраться. На место происшествия выехали специалисты водолазной группы отряда «Центроспас», которые около 21:15 подняли тело мальчика.

Как подчеркнули в главке МЧС, пруд «Южный» не был оборудован для купания, спасательный пост на нём отсутствовал. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, а родным и близким погибшего оказывается психологическая помощь. Спасатели в очередной раз призывают родителей не оставлять детей без присмотра у водоёмов и напоминать им об опасности игр у воды.

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