Ефимов: Для Ленинградского вокзала создан уникальный навес по российским технологиям

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Подробностями о созданном навесе для обновленного Ленинградского вокзала поделился глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Сооружение разместили над распределительной площадкой и платформами.

«В ходе работ по обновлению Ленинградского вокзала установили уникальный навес волнообразной формы над платформами и распределительной площадкой. Он включает более трех тысяч квадратных метров остекления и обеспечивает современную безбарьерную среду вокзала, в которой пассажиры свободно перемещаются в любую погоду», - отметил заммэра.

Он уточнил, что применение технологии информационного моделирования позволило создать сложную геометрию криволинейных поверхностей оболочек навеса, достичь высокой точности деталей и сократить время сборки каждого элемента.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, все комплектующие для сборки уникального навеса – российского производства.

Современные высокоточные станки позволили одновременно изготавливать алюминиевые детали и стеклопакеты со специальным покрытием. Строительных допусков получилось меньше за счет высокой точности комплектующих. В результате стеклопакет без дополнительного каркаса устанавливали на металл через уплотнитель. А еще обошлись без значимого объема сварочных работ и привлечения большого количества тяжелой строительной техники.

Напомним, обновленный Ленинградский вокзал заработал в мае этого года. Его модернизацию проводили, максимально учитывая потребности пассажиров. Благодаря новой системе входов выросла пропускная способность вокзала. При этом равномерно распределяются пассажирские потоки. Зона ожидания расширена втрое, посадочных мест стало больше в 1,5 раза. Единый теплый контур по принципу «сухие ноги» обеспечивает пересадки между метро, пригородными и дальними поездами, наземным транспортом.

Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком модернизации здания Ленинградского вокзала является «Мосинжпроект».