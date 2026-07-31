Единственный в мире Rolls-Royce на гусеницах покинул гараж впервые за 35 лет Фото: музей-заповедник «Горки Ленинские»

Впервые за 35 лет единственный в мире автомобиль Rolls-Royce «Серебряный призрак» на полугусеничном ходу покинул Мемориальный гараж Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские». Это связано с предстоящим капитальным ремонтом здания, из-за которого машину пришлось временно переместить в другое место. Об этом рассказал директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.

Поскольку автомобиль не может передвигаться своим ходом, для его перемещения разработали специальный проект. В операции участвовали 15 человек и три единицы техники – два вилочных погрузчика и манипулятор. Сначала машину установили на специальную платформу, а затем подняли на манипулятор, который перевёз её на временное хранение. Планируется, что к концу 2026 года «Серебряный призрак» вернётся на прежнее место после завершения ремонта и обновления экспозиции.

Последний раз автомобиль заводился в 1991 году во время реставрационных работ – тогда его проверили на ходу и даже сняли процесс движения на киноплёнку, однако эту ценную запись до сих пор не удалось найти. Машина находится в коллекции музея с 1949 года и была приобретена для Владимира Ленина в Англии осенью 1922 года по заказу компании АРКОС. В 2022 году экспертный совет Политехнического музея присвоил этому уникальному экземпляру статус «Памятник науки и техники России», отметив, что это единственная в мире модель Rolls-Royce «Silver Ghost», оснащённая гусеничным движителем конструкции Адольфа Кегресса.