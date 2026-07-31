Суд в Москве изъял 123 объекта недвижимости у «Свидетелей Иеговы»* Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кузьминский суд Москвы рассмотрел иск Генпрокуратуры об изъятии 123 объектов недвижимости, связанных с запрещенными в России «Свидетелями Иеговы»*. Просьбу прокуратуры удовлетворили в полном объёме.

По данным истца, спорные сделки по дарению и пожертвованию были заключены в 2016–2017 годах между российскими ячейками и иностранными партнерами. Прокуратура настаивала, что эти договоры были фиктивными и нужны были для вывода активов, чтобы избежать конфискации после запрета организации.

В иске уточняется, что зарубежные структуры действовали недобросовестно, пытаясь сохранить материальную базу для экстремистской деятельности. Под изъятие попадают 63 объекта жилой и коммерческой недвижимости площадью более 11 тысяч квадратов, а также 60 земельных участков общей площадью 5,6 гектара. Эта недвижимость расположена в Москве, Подмосковье, Петербурге, а также в десятках регионов от Краснодарского края до Иркутской области.

Ранее в Крыму пресекли деятельность ячейки экстремистских «Свидетелей Иеговы»*. В неё входили четыре местных жителя.

* — Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России