Фельдшер скорой помощи пострадал в ДТП на юге Москвы Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На юге Москвы на пересечении улиц Кантемировская и Деловая столкнулись автомобиль скорой помощи и легковая «Мазда», в результате чего пострадал фельдшер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Авария произошла около 07:50 1 августа, на место незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции.

По предварительным данным, удар пришёлся на часть машины, где находился медик, который получил травмы и был доставлен в больницу. Состояние пострадавшего на данный момент уточняется. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, в том числе кто из водителей нарушил правила дорожного движения.