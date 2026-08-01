Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 августа 2026 7:30

Фельдшер скорой помощи пострадал в ДТП на юге Москвы

Автомобиль скорой помощи столкнулся с «Маздой» на юге Москвы
Мила ГЕНЬ
Фельдшер скорой помощи пострадал в ДТП на юге Москвы

Фельдшер скорой помощи пострадал в ДТП на юге Москвы

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На юге Москвы на пересечении улиц Кантемировская и Деловая столкнулись автомобиль скорой помощи и легковая «Мазда», в результате чего пострадал фельдшер. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Авария произошла около 07:50 1 августа, на место незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции.

По предварительным данным, удар пришёлся на часть машины, где находился медик, который получил травмы и был доставлен в больницу. Состояние пострадавшего на данный момент уточняется. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, в том числе кто из водителей нарушил правила дорожного движения.