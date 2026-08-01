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НовостиПроисшествия1 августа 2026 9:22

Собянин: В июле силами ПВО нейтрализовано 780 беспилотников на подлeте к Москве

В июле силы ПВО нейтрализовали почти 800 дронов, направлявшихся к столице
Мила ГЕНЬ
Собянин: В июле силами ПВО нейтрализовано 780 беспилотников на подлeте к Москве

Собянин: В июле силами ПВО нейтрализовано 780 беспилотников на подлeте к Москве

Фото: REUTERS.

За июль силы противовоздушной обороны нейтрализовали 780 беспилотников на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс». По его словам, в период с 1 по 31 июля в сторону Московского региона было зафиксировано 6 225 беспилотных летательных аппаратов.

Всего за месяц средства ПВО перехватили и уничтожили 780 дронов, не допустив их попадания в город. Остальные аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы либо сбиты на дальних подступах. Мэр отметил, что работа сил ПВО и систем противовоздушной обороны продолжается в круглосуточном режиме, обеспечивая безопасность столицы.