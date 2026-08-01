Собянин: В июле силами ПВО нейтрализовано 780 беспилотников на подлeте к Москве Фото: REUTERS.

За июль силы противовоздушной обороны нейтрализовали 780 беспилотников на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере «Макс». По его словам, в период с 1 по 31 июля в сторону Московского региона было зафиксировано 6 225 беспилотных летательных аппаратов.

Всего за месяц средства ПВО перехватили и уничтожили 780 дронов, не допустив их попадания в город. Остальные аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы либо сбиты на дальних подступах. Мэр отметил, что работа сил ПВО и систем противовоздушной обороны продолжается в круглосуточном режиме, обеспечивая безопасность столицы.