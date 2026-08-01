Женщина распылила перцовый баллончик на станции «Каширская» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На станции метро «Каширская» в Москве 18-летняя девушка во время конфликта с пассажиркой распылила перцовый баллончик, в результате чего пострадал шестилетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Инцидент произошёл днём 1 августа, девушка использовала баллончик в сторону оппонентки, после чего попыталась скрыться.

Из-за распыления ребёнок, находившийся рядом с одной из женщин, получил ожог глаз и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Нарушительницу задержали сотрудники полиции на улице Мусы Джалиля. Собранные материалы переданы в следственные органы, где будет принято процессуальное решение.