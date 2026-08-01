В Москве перенесли дату проведения ночного велофестиваля Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дата проведения ночного велофестиваля в Москве была перенесена. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

«Уважаемые участники Ночного велофестиваля! В связи с непредвиденными обстоятельствами Ночной велофестиваль переносится на другую дату. Приносим свои извинения», - говорится в сообщении.

Уточняется, что новая дата проведения мероприятия будет анонсирована позднее в официальных каналах Дептранса.

Напомним, что ранее в Москве произошел взрыв в районе Кудринской площади. Очевидцы рассказали, что услышали сильный хлопок около 19:50 по местному времени. Уточняется, что инцидент произошел в одном из ресторанов, расположенном в жилом доме. По предварительным данным, взрыв имеет бытовой характер. Также сообщается о пострадавших и погибших в результате ЧП.