Следственный комитет уточняет число погибших и пострадавших при взрыве в Москве

В Следственном комитете РФ сообщили, что специалисты ведомства продолжают устанавливать точное количество пострадавших и погибших при взрыве в кафе на Кудринской площади в Москве. Фото: Мария Ворнакова.

В Следственном комитете РФ сообщили, что специалисты ведомства продолжают устанавливать точное количество пострадавших и погибших при взрыве в кафе на Кудринской площади в Москве. Об этом заявили в пресс-службе СК.

Также на данный момент проводится осмотр места происшествия. Сотрудники СК устанавливают обстоятельства ЧП.

"Точное количество погибших и пострадавших уточняется", - сказано в официальном сообщении.

Ранее, как писал сайт KP.RU, вечером в субботу, 1 августа, стало известно о взрыве в районе Кудринской площади в центре Москвы. Сообщается, что инцидент произошел в одном из ресторанов, находящихся на первом этаже жилого дома. По данным ГУ МВД России по Москве, в результате ЧП погибли три человека, еще 15 пострадали. Подробнее о произошедшем - здесь на KP.RU.