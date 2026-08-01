Всем пострадавшим при взрыве в центре Москвы оказывается вся необходимая помощь. Фото: Мария Ворнакова.

Всем пострадавшим при взрыве в центре Москвы оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

Напомним, что вечером, 1 августа, в одном из ресторанов, расположенном недалеко от метро "Баррикадная" в Москве, произошел взрыв. По данным ГУ МВД по Москве, три человека погибли и еще 15 получили ранения. Также в Следственном комитете РФ сообщили, что специалисты продолжают устанавливать число погибших и пострадавших.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

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