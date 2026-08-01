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НовостиПроисшествия1 августа 2026 19:21

Минздрав: Пострадавшим при взрыве в кафе в Москве оказывают необходимую помощьвидео

Число пострадавших при взрыве на Кудринской площади уточняется
Мария САЛЬНИКОВА
Всем пострадавшим при взрыве в центре Москвы оказывается вся необходимая помощь.

Всем пострадавшим при взрыве в центре Москвы оказывается вся необходимая помощь.

Фото: Мария Ворнакова.

Всем пострадавшим при взрыве в центре Москвы оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

Напомним, что вечером, 1 августа, в одном из ресторанов, расположенном недалеко от метро "Баррикадная" в Москве, произошел взрыв. По данным ГУ МВД по Москве, три человека погибли и еще 15 получили ранения. Также в Следственном комитете РФ сообщили, что специалисты продолжают устанавливать число погибших и пострадавших.

Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Подробнее о ЧП, произошедшем в столице, читайте здесь на KP.RU.

Обстановка на Кудринской площади в Москве, где произошел взрыв в ресторане