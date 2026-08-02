Собянин выразил соболезнования близким погибших в результате теракта в Москве. Фото: пресс-служба правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил глубочайшие соболезнования семьям и близких погибших в террористическом акте, произошедшем вечером в субботу, 1 августа, в столице. Обращение он опубликовал в мессенджере MAX.

«Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание», - написал градоначальник в посте.

По словам политика, пострадавшие находятся в городских больницах. Им оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, вечером в субботу, 1 августа, в ресторане в центре Москвы произошел взрыв. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. Из-за случившегося был перенесен ночной велофестиваль, сообщает пресс-служба столичного Дептраса.