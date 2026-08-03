Максим Ликсутов: В столице увеличили производство материнских плат при поддержке города

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о выпуске компанией «ИнтехПро», резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», печатных плат, включая материнские платы и периферийные модули. Как уточнили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы, в мае компания запустила новую производственную площадку. Этому способствовала программа компенсации процентов по инвестиционному кредиту от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). Предприятию удалось нарастить вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Напомним, по программе инвестиционного кредитования полагается компенсация процентной ставки в размере 50 процентов от ключевой ставки ЦБ РФ. Максимальный срок поддержки - 5 лет. Максимальная сумма, подлежащая компенсации, — 5 миллиардов рублей.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание производству в сфере радиоэлектроники. Меры поддержки — это важный инструмент для развития, повышения производительности и создания передовой продукции, которая отвечает современным потребностям рынка. Так, благодаря программе компенсации процентов по инвестиционному кредиту от МФППиП компания-резидент ОЭЗ “Технополис Москва” смогла увеличить вложения в разработки», - отметил заммэра, добавив, что уже с мая на предприятии выпустили свыше 10 тысяч печатных плат, используемых при производстве собственной компьютерной техники.

Производитель создает персональные компьютеры, мини-ПК и моноблоки на базе собственных материнских плат. За прошлый год он вывел на рынок первый отечественный мини-ПК. Его вес - 400 граммов.

На сегодня компания также запустила линейку периферийных модулей (USB-разветвители, модули Wi-Fi, модули интерфейсных разъемов). В планах по расширению ассортимента — модемы LTE, модули оперативной памяти, периферийные устройства для ПК (мониторы и клавиатуры). При этом в планах до конца 2026 года - увеличение штата сотрудников до 140 человек.

Микропрограммное обеспечение для материнских плат производителя включено в реестр отечественного ПО. А готовые устройства внесли в реестр российской промышленной продукции. Они выдержали испытания на совместимость с отечественными операционными системами и программными средствами защиты информации. Устройства используют в госструктурах, финансовом и промышленном секторах, учреждениях здравоохранения и образования. То есть там, где нужен повышенный уровень безопасности.