Ефимов: Улично-дорожная сеть в районе метро «Потапово» готова на 20%

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строящейся и реконструируемой улично-дорожной сети около трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Проект реализован уже на 20%. Всего проложат почти 6 километров дорог от метро «Новомосковская» до улицы Поляны. При этом продлят участки проспекта Куприна, улиц: Александры Монаховой, Бартеневской и Поляны, Проектируемого проезда № 816. Кроме того, построят путепровод через основной маршрут магистрали.

«Строители реализуют сложный проект по устройству новых дорог, внутриквартальных проездов и искусственного сооружения рядом с четвертым участком магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Так, сейчас продолжаются работы по возведению путепровода на пересечении с магистралью для соединения Проектируемого проезда № 816 и улицы Поляны», - отметил заммэра.

Он добавил, что одновременно ведется устройство дорожной одежды на участке съезда с будущего путепровода. На участках проспекта Куприна, улиц: Александры Монаховой, Бартеневской и Поляны, Проектируемого проезда № 816 идет устройство сетей связи и автоматизированной системы управления дорожным движением, перенос существующих и устройство новых инженерных коммуникаций, завершается монтаж сетей дождевой канализации.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, в среднем ежедневно на всех объектах задействовано свыше 300 человек и 60 единиц техники. Завершить строительно-монтажные работы планируют в следующем году.

Путепровод будут возводить, используя установленные механизированным способом ограждения «Нью-Джерси». Благодаря этому втрое уменьшается число рабочих на стройплощадке.

В Градостроительном комплексе Москвы пояснили, что проект дает возможность создать транспортную сеть для жилых кварталов, территорий перспективной застройки, соседних промышленных зон и бизнес-центров. А еще ускорятся поездки по городу для жителей районов Коммунарка, Южное и Северное Бутово.

«Благодаря реализации проекта улучшится локальное транспортное обслуживание за счет новых связок между проспектом Куприна и улицей Александры Монаховой, улицей Поляны и Проектируемым проездом № 816», - подчеркнул руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

Он уточнил, что в результате будет обеспечено сквозное движение транспорта через магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

О строящемся путепроводе через пути Ярославского направления железной дороги ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.