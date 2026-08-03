Город как полотно: на Рождественском бульваре открылась выставка, где стройка встречается с искусством

Фото: Пресс-служба ГК "Стилобат"

На уютном Рождественском бульваре сегодня можно увидеть настоящий диалог эпох. Здесь, под открытым небом, развернулась экспозиция «Москва-2026. Стройка как искусство», приуроченная к знаменательной дате — 70-летию Дня строителя. Организаторы подарили горожанам философское осмысление городской среды.

Группа компаний «Стилобат» выступила идейным вдохновителем этого события. В прошлом году они уже удивляли публику проектом «Москва. Строим будущее», где предлагали заглянуть в завтрашний день столицы через призму машинного зрения. В этот раз концепция стала еще глубже: организаторы соединили недавнее прошлое, стремительное настоящее и футуристические предвидения, пропустив их через творчество великих живописцев.

На стендах соседствуют реальные снимки знаковых городских объектов, возведенных в столице за последнее десятилетие (с 2016 года), и их фантазийные интерпретации, созданные нейросетями. Искусственный интеллект «переодел» современные вокзалы, спортивные комплексы и жилые кварталы в стилистику полотен признанных гениев. Здесь можно увидеть, как строгие линии московских небоскребов превращаются в мистические видения в духе Марка Шагала, обретают драматический накал, достойный кисти Айвазовского, или раскладываются на геометрические формы, будто их писал сам Казимир Малевич. Компанию им составили Василий Верещагин, Карл Брюллов и Василий Кандинский — всего более десятка мастеров, чьи коды были считаны алгоритмами.

По словам председателя совета директоров ГК «Стилобат», почетного строителя России Льва Мазараки, сегодняшняя Москва — это не просто площадка для возведения зданий. Это огромный живой организм, где каждый новый объект вписывается в сложную мозаику комфорта.

«Градостроительное развитие Москвы ориентировано на комплексное преобразование города, — отметил Лев Мазараки. — Стратегическая цель — создание максимально комфортной среды для каждого москвича. При этом Москва успешно сочетает социокультурный рост с поддержкой бизнеса и сохранением высокого инвестиционного и промышленного потенциала».

Масштабные проекты по реорганизации промзон, реновация жилого фонда и внедрение цифровых сервисов превратили столицу в мирового лидера по темпу и качеству урбанистических изменений.

Увидеть уникальный синтез архитектуры и живописи можно до 16 августа.