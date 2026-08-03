Стартовал автопробег от Москвы до Сахалина с молитвой о РФ и ее предпринимателях

От стен Храма Христа Спасителя стартовал всероссийский автопробег Фото: Наталия АНДРЕАССЕН. Перейти в Фотобанк КП

В Москве от стен Храма Христа Спасителя стартовал всероссийский автопробег «Россия под Покровом». Участники отправляются в путь с молитвой о России, ее воинах и предпринимателях, чтобы укрепить православные традиции и возродить русское меценатство. Организатором выступил Благотворительный фонд «Благородный» при поддержке Фонда «Дело во имя веры» и Русской Православной Церкви.

Колонне предстоит преодолеть более 11 тысяч километров. Конечной точкой маршрута определен Сахалин, а по пути участники планируют посетить Восточный экономический форум во Владивостоке. В дороге они будут молиться о духовном единстве народа и защите всех жителей страны.

В крестном ходе лично участвует сенатор от Сахалинской области Андрей Хапочкин. Политик отметил, что развитие инфраструктуры и экономики важно, но главной опорой государства всегда остаются люди. Он подчеркнул, что без веры и традиционных ценностей невозможно построить сильную страну, честный бизнес и крепкую семью.

Отвечая на вопросы, сенатор пояснил, что старт миссии не приурочен к последним событиям в стране, так как проект готовился задолго. Однако он выразил надежду, что Божий покров объединит граждан, предпринимателей и воинов перед лицом временных трудностей.

В каждом из десятков городов маршрута пройдут встречи с местными бизнес-сообществами. Президент Фонда «Дело во имя веры» Андрей Гусаров рассказал, что участники обсудят традиции благотворительности и примеры святых покровителей предпринимателей. Главная цель — показать, как ответственность и служение ближнему могут применяться в современной деловой практике.

Перед отъездом состоялся торжественный молебен. Более двухсот верующих приложились к иконам Божией Матери «Троеручица» и святым покровителям коммерсантов. Эти святыни будут сопровождать колонну на всем протяжении пути, и жители крупных городов смогут им поклониться.

Президент фонда «Благородный» Александр Ян признался, что подготовка была сложной и сопровождалась трудностями. Но он заверил, что дело правое, а опорой служит вера, напомнив слова апостола о том, что с Богом никто не страшен. Благословил путешественников игумен Свято-Покровского монастыря отец Алексий, а проводить экипажи приехали ветераны СВО.

Представитель Центра стратегических разработок Владимир Дробышевский назвал себя внуком священнослужителя и добавил, что для него важна небесная защита. Он пообещал, что его команда будет поддерживать пробег во Владивостоке и помогать в освещении этого паломнического путешествия. Телеканал «СПАС» будет вести ежедневный видеодневник, а по итогам миссии выпустят документальный фильм.

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