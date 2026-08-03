В Москве четырёхлетний мальчик выпал из окна на пятом этаже и выжил

Ребёнок выпал из окна пятого этажа в Москве. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО. Перейти в Фотобанк КП

Четырёхлетний мальчик выпал из окна на пятом этаже жилого дома в Москве. Это произошло в понедельник 3 августа, информирует пресс-служба прокуратуры Москвы. Сообщается, что взрослые оставили ребёнка без присмотра на непродолжительное время.

«С балкона окна квартиры 5-го этажа жилого дома на проспекте 60-летия Октября выпал ребенок. 4-летний мальчик на непродолжительное время остался без присмотра родителей. Ребенку оказывается медицинская помощь», - сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре напомнили, что недопустимо оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами или балконами, либо там, где ребёнок может сам открыть окно или балконную дверь.

Ранее годовалая девочка рухнула с третьего этажа в Приморье. Ребёнок остался жив, его спасают медики.

Также сообщалось, что двухлетний мальчик получил тяжелые травмы после падения из окна квартиры на четвертом этаже в Московской области.

Кроме того, пятилетний ребенок погиб из-за падения из окна в ХМАО.