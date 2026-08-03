Всего девять минут: москвичи смогут наблюдать солнечное затмение, но недолго

Жители Москвы смогут наблюдать солнечное затмение в августе всего девять минут. Фото: ChinaFotoPress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Солнечное затмение, которое ожидается 12 августа, можно будет наблюдать в Москве, продлится оно всего девять минут. Такую информацию озвучил Московский планетарий.

«Самая важная астрономическая дата месяца – 12 августа. Именно 12 августа вечером произойдет полное затмение Солнца», - сказано на видео, опубликованном в Telegram-канале планетария.

Там уточнили, что частные фазы затмения, которые можно будет наблюдать в Москве, начнутся на закате Солнца. Их длительность составит девять минут. В планетарии добавили, что Солнце будет закрыто всего лишь на 1%. Увидеть солнечное затмение в столице можно будет в период с 20:03 до 20:13 по московскому времени.

Сайт KP.RU писал, что первыми полное солнечное затмение увидят российского полуострова Таймыр. Именно там лунная тень впервые коснется Земли. В последний раз в России такое астрономическое явление можно было наблюдать 1 августа 2008 года, когда лунная тень шла через Надым, Нижневартовск, Ноябрьск, Новосибирск и Барнаул.

В июле жители России на протяжении трех дней могли наблюдать Оленью Луну. Июльская полная Луна выглядит красной, около полуночи – оранжевой, но не «белой», как зимой. Дело в том, что летом воздух поглощает синий конец спектра, но почти без искажений передает красный.