Владислав Овчинский: У метро «Терехово» завершилось строительство торгового центра с террасой на крыше

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

На северо-западе столицы, в районе Хорошево-Мневники, завершилось строительство торгового центра «Галерея Острова». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Новый объект расположен по соседству со станцией метро «Терехово» на улице Нижние Мневники, дом 20. Архитекторам удалось гармонично вписать здание в уже сложившуюся застройку.

«Город уделяет особое внимание созданию для москвичей современной инфраструктуры рядом с домом. В районе Хорошево-Мневники завершилось строительство торгового центра общей площадью 16,3 тысячи квадратных метров, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики. – Первый и второй этажи отвели под магазины, рестораны, кофейни, развлекательные зоны и сервисные службы. На подземном уровне находятся помещение под супермаркет и парковка на 67 машино-мест».

Перемещение между этажами обеспечивают современные эскалаторы и пассажирские лифты. Товарная логистика полностью автономна и осуществляется через систему грузовых подъемников. Прилегающую территорию благоустроили, создав новое комфортное общественное пространство для жителей соседних домов.

На кровле второго этажа обустроена терраса площадью свыше 1,3 тысячи квадратных метров, декорированная ламелями. Фасады выполнены с использованием натурального камня и алюминиевых композитных панелей. В отделке использованы оттенки бежевого и коричневого цветов, а в некоторые зоны добавили стемалит – закаленное стекло. Такое сочетание придает зданию легкость и одновременно основательность.

Район Хорошево-Мневники лидер округа по количеству домов, вошедших в программу реновации. В современные комфортные новостройки переедут жители 157 ветхих домов.