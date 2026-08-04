Максим Ликсутов: Московская делегация промышленников проведет переговоры в Хошимине

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о планах по проведению делегацией столичных промышленников переговоров 5–8 августа в Хошимине. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы, ведущие игроки пищевой отрасли презентуют свои изделия на международной выставке Viet Food & Beverage.

«Москва традиционно лидирует по товарообороту с Вьетнамом среди всех регионов России. В 2025 году именно на это государство приходился 91 процент всех промышленных поставок столицы в страны Юго-Восточной Азии. По итогам прошлого года в основе экспортного портфеля в республику — продукция авиационной промышленности, радиоэлектроника, а также продукты питания», - отметил заммэра.

Он уточнил, что для расширения торгово-экономического сотрудничества и продвижения столичных товаров на вьетнамском рынке город организует участие московских предприятий в деловых встречах с потенциальными партнерами. Кроме того, город обеспечит застройку стенда для презентации продукции на международной выставке Viet Food & Beveragе в Хошимине, подчеркнул Ликсутов.

Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром» освобождает участников байерской программы от затрат на логистику экспонатов на выставки и организацию встреч с потенциальными партнерами.

Свои товары на коллективном стенде Made in Moscow во Вьетнаме покажут основные предприятия пищевой промышленности Москвы и России. Речь идет прежде всего о Микояновском мясокомбинате и предприятии «Дымовское колбасное производство».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал о намеченных во время визита в Хошимин деловых встречах столичной делегации с представителями Торгово-промышленной палаты Вьетнама, Департамента промышленности и торговли города Хошимина, дистрибьюторами продуктов питания и фармацевтики.

«Цель переговоров — познакомить вьетнамских коллег с высокотехнологичными решениями Москвы, ее экспортным и инвестиционным потенциалом, инфраструктурными возможностями и обсудить реализацию совместных проектов», — уточнил столичный министр.

Участниками бизнес-миссии во Вьетнам станут представители высокотехнологичного сектора Москвы. Среди них - ведущий разработчик решений для диагностики онкологических заболеваний «ПраймБиоМед», производитель бортового оборудования для общественного транспорта «Транстелематика». ИТ-компания «Вижн Лабс» презентует свои решения в области компьютерного зрения.