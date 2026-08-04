Максим Ликсутов: К 20-летию ОЭЗ «Технополис Москва» выпущена лимитированная серия карт «Тройка»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о выпущенной в столице в честь 20-летия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» лимитированной серии транспортных карт «Тройка». В столичном Департаменте инвестиционной и промышленной политики уточнили, что при разработке дизайна использовали фирменную стилистику флагмана промышленности Москвы.

«За два десятилетия ОЭЗ Москвы стала драйвером развития столичной промышленности и символом технологического суверенитета. На ее площадках создают сложнейшую микроэлектронную продукцию, программное обеспечение, инновационные медизделия и лекарственные средства. Специально к 20-летию особой экономической зоны выпустили серию тематических карт “Тройка". Производство проездных билетов полностью локализовано в столичной ОЭЗ», - подчеркнул заммэра.

Он добавил, что для их изготовления используется отечественный чип. Его разработку и выпуск обеспечивает один из резидентов.

Всего изготовили 1,5 тысячи юбилейных карт. В их дизайне можно узнать элементы, символизирующие промышленность - шестеренка, а также технологичность - линии микросхем.

Лимитированную карту «Тройка» можно будет получить на масштабном фестивале «Технофест» 22 августа на Северном речном вокзале.

Транспортные карты производит компания «Микрон Секьюрити Принтинг» — совместное предприятие АО «Микрон» и ГУП «Московский метрополитен». С 2022 года в «Тройке» используют российский чип, разработанный резидентом ОЭЗ. С 2023 года саму карту и чип к ней полностью изготавливают в Москве.

В числе этапов технологического процесса такие, как создание микросхемы, ее корпусирование в COB-модуль для защиты и контакта со считывателем, монтаж на плату с антенной для бесконтактного считывания, а также полиграфия и соединение всех слоев.

Напомним, изделия резидентов ОЭЗ Москвы регулярно поставляются в регионы России — от Калининградской области до Дальнего Востока. В частности, созданным в столице досмотровым оборудованием оснащены аэропорты, железные дороги и энергетические объекты по всей России.

В десятках субъектов страны мосты, путепроводы и гидросооружения строятся и реконструируются при помощи композитных материалов и конструкций. Резидент ОЭЗ разработал цифровое учебное оборудование, которое позволяет осваивать естественные науки школьникам и дошкольникам в 73 регионах.