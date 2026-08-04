Максим Ликсутов: Резидент ОЭЗ Москвы увеличил выпуск модулей для жилых домов до 10 единиц в день

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал об увеличении выпуска железобетонных крупногабаритных модулей резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы, эти модули используют при строительстве жилых домов, социальных сооружений и административных зданий. Известно, что рост объема производства составил 2,5 раза — с 4 до 10 единиц в день.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе созданы благоприятные условия, способствующие развитию производств и привлечению инвестиций в столичную промышленность. Резидент столичной ОЭЗ нарастил выпуск уникальных крупногабаритных жилых модулей, площадь каждого из которых достигает 100 квадратных метров», - отметил заммэра.

Он уточнил, что мощности завода позволяют производить до 450 тысяч квадратных метров таких изделий в год.

Как сообщил Ликсутов, увеличение объемов напрямую влияет на темпы строительства жилья и социальной инфраструктуры в столице. Благодаря технологии модульного домостроения строения возводят быстрее, повышая при этом качество готовых конструкций.

Железобетонные крупногабаритные модули производит компания «Комбинат инновационных технологий — Монарх». На заводе обеспечен полный комплекс работ по изготовлению строительных блоков. Сюда входят сборка несущего каркаса, монтаж фасадов и оконных блоков, прокладка инженерных коммуникаций и чистовая отделка. Благодаря конструкции изделий можно разработать проекты квартир со свободной планировкой. Плюс к этому создать разные архитектурные решения для фасадов.

Продукцию завода используют в городских проектах. Например, крупногабаритные модули позволили построить два жилых дома по реновации в районе Черемушки. Эта же технология применялась в возведенном детсаде на 300 мест в Измайлове и здании управы района Филимонковский.

Напомним, в этом году ОЭЗ «Технополис Москва» отмечает 20 лет со дня основания. За прошедшие годы стартовая площадка для инновационных проектов превратилась в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. Десять площадок ОЭЗ «Технополис Москва» занимают в целом 430 гектаров. Там локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Они представляют такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.