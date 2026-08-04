В Москве будут судить мошенников, заманивающих мужчин на фейковые свидания Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Перед судом предстанут семь участников организованной группы, которые под видом романтических свиданий выманивали у мужчин деньги в фиктивном кафе на Ленинградском проспекте. Об этом сообщила прокуратура Москвы. Девушки из группы искали жертв на сайтах знакомств, убеждали их в своей симпатии и приглашали на встречу в заведение, которое позиционировалось как престижное, но на деле располагалось в подвале жилого дома без лицензии на алкоголь и кассовых аппаратов.

На свиданиях подельники заказывали шампанское, выдавая дешёвые напитки за дорогие марки, а цены в меню были завышены в разы – бокал мог стоить 6 тысяч рублей, сырная тарелка – 3,8 тысячи, мясная – 4,2 тысячи. Чеки, которые якобы пробивались, были фиктивными. Всего установлено 10 потерпевших, общий ущерб превысил 250 тысяч рублей.

Деятельность кафе была прекращена после вмешательства Савеловской межрайонной прокуратуры, которая затем инициировала возбуждение уголовного дела. В группе четыре женщины и трое мужчин, им уже утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд. На видео, распространённом прокуратурой, злоумышленники делят криминальную добычу в конце «рабочего дня».

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