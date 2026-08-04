В Москве водитель туристического автобуса спровоцировал аварию с трамваем Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

На Проспекте Мира в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса и трамвая, следовавшего по маршруту №17. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного метрополитена. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель автобуса, который на перекрёстке не уступил дорогу трамваю.

В результате столкновения произошёл сход первой тележки трамвая, однако никто из пассажиров и водителей не пострадал. Движение трамваев на Проспекте Мира осуществляется в штатном режиме. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водителей призвали быть внимательными возле трамвайных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.

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