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НовостиПроисшествия4 августа 2026 9:41

В Москве водитель туристического автобуса спровоцировал аварию с трамваем

ДТП с туристическим автобусом и трамваем обошлось без пострадавших
Мила ГЕНЬ
В Москве водитель туристического автобуса спровоцировал аварию с трамваем

В Москве водитель туристического автобуса спровоцировал аварию с трамваем

Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

На Проспекте Мира в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса и трамвая, следовавшего по маршруту №17. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного метрополитена. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель автобуса, который на перекрёстке не уступил дорогу трамваю.

В результате столкновения произошёл сход первой тележки трамвая, однако никто из пассажиров и водителей не пострадал. Движение трамваев на Проспекте Мира осуществляется в штатном режиме. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водителей призвали быть внимательными возле трамвайных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.

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