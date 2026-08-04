Блогера Гасанова заочно осудили в Москве за отмывание 170 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырём годам колонии общего режима за легализацию денежных средств, полученных в результате неуплаты налогов. Об этом передаёт корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда. Судья Валерия Егорова признала фигуранта виновным и назначила ему также штраф в размере 1 миллиона рублей.

Кроме того, суд постановил конфисковать у блогера недвижимость в 1-м Красногвардейском проезде кадастровой стоимостью 46 миллионов рублей. Согласно материалам дела, Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, не уплатил налоги на сумму свыше 170 миллионов рублей, после чего легализовал эти средства через финансовые операции и заключение сделки купли-продажи квартиры на общую сумму более 68 миллионов рублей. Блогер объявлен в розыск и заочно арестован.

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