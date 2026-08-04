Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 августа 2026 10:29

Блогера Гасанова заочно осудили в Москве за отмывание 170 миллионов рублей

Гусейн Гасанов заочно осужден на 4 года за отмывание денег
Мила ГЕНЬ
Блогера Гасанова заочно осудили в Москве за отмывание 170 миллионов рублей

Блогера Гасанова заочно осудили в Москве за отмывание 170 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырём годам колонии общего режима за легализацию денежных средств, полученных в результате неуплаты налогов. Об этом передаёт корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда. Судья Валерия Егорова признала фигуранта виновным и назначила ему также штраф в размере 1 миллиона рублей.

Кроме того, суд постановил конфисковать у блогера недвижимость в 1-м Красногвардейском проезде кадастровой стоимостью 46 миллионов рублей. Согласно материалам дела, Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, не уплатил налоги на сумму свыше 170 миллионов рублей, после чего легализовал эти средства через финансовые операции и заключение сделки купли-продажи квартиры на общую сумму более 68 миллионов рублей. Блогер объявлен в розыск и заочно арестован.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Риелтор с 14-летним опытом раскрыла, как выгодно купить недвижимость у мэрии Москвы на специальных торгах