В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за 32-градусной жары Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности на двое суток из-за аномальной жары, которая накроет столицу с 5 по 7 августа. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. По прогнозам синоптиков, в дневные часы столбики термометров будут достигать 30–32 градусов, что превышает критерий сильной жары для Москвы.

Оранжевый уровень, предупреждающий о вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба, будет действовать с полудня среды до 18:00 пятницы. Причиной зноя стал антициклон с Балтики, который занял всю Центральную Россию, однако во второй половине недели возможны кратковременные дожди, а к выходным ожидается небольшое снижение температуры. В среду воздух прогреется до 30 градусов, в четверг и пятницу – до 30–32 градусов, при этом местами не исключены кратковременные осадки.

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