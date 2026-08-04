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НовостиПроисшествия4 августа 2026 12:40

Собянин сообщил об уничтожении уже шести БПЛА, летевших на Москву

Собянин: Силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве
Мила ГЕНЬ
Собянин сообщил об уничтожении уже шести БПЛА, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении уже шести БПЛА, летевших на Москву

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении новой атаки беспилотников на столицу. По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили ещё два дрона, летевших в сторону города, доведя общее число сбитых аппаратов за утро до шести. Об этом градоначальник написал в своём официальном канале в мессенджере «Макс».

Все беспилотники были перехвачены на подлёте к Москве, ни один из них не достиг цели. На местах падения обломков сейчас работают специалисты экстренных и оперативных служб, которые проводят осмотр территории и обеспечивают безопасность граждан. По предварительной информации, разрушений на земле и пострадавших нет. Подробности инцидента и тип сбитых аппаратов пока не уточняются.