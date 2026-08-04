В Москве осудили пассажирку, избившую контролёра в автобусе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве суд приговорил пассажирку автобуса к двум годам лишения свободы за нападение на контролёра во время проверки оплаты проезда. Об этом сообщили в ГКУ «Организатор перевозок». По данным ведомства, женщина не оплатила поездку, а когда контролёр выявил нарушение, она несколько раз ударила его кулаком по голове и попыталась скрыться.

Нагатинский районный суд признал нарушительницу виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов напомнил, что контролёры являются должностными лицами, уполномоченными проверять проездные документы, составлять протоколы и привлекать полицию, а любые противоправные действия в их отношении влекут неотвратимое наказание, вплоть до 10 лет лишения свободы. Это уже второй реальный срок, вынесенный в 2026 году за нападение на контролёра в столичном транспорте.