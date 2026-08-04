Собянин: Новый корпус Склифа расширит возможности высокотехнологичной помощи

За десять лет специалисты центра помогли более 7,5 тысячам пациентов. Фото: канал Сергея Собянина в мессенджере «Макс».

Десять лет назад в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского открылся центр радиохирургии. За эти годы его хирурги провели более 8 тысяч высокотехнологичных операций. На сегодняшний день пациенты с заболеваниями головного мозга получают в центре полный цикл медицинской помощи. О том, как развивается Склиф, в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Здесь получают высокотехнологичную помощь не только москвичи, но и пациенты из разных регионов нашей страны. За 10 лет специалисты центра провели больше восьми тысяч высокотехнологичных операций. Помощь получили больше восьми тысячи пациентов. Врачи сочетают радиохирургию с традиционными методами лечения, и мы постоянно обновляем оборудование для сверхточных процедур», - написал глава города.

Центр радиохирургии стал первой и пока единственной клиникой в Москве, оснащенной установкой «Гамма-нож». Такое оборудование позволяет хирургам работать с опухолями головного мозга, сосудистыми патологиями и другими серьезными заболеваниями, не делая разрезов, без открытых операций и наркоза. При этом пациента госпитализируют всего на сутки. «Гамма-нож» воздействует точно на очаг патологии. В ходе операции больной находится в сознании, и после процедуры сразу возвращается к нормальной жизни.

«Мы продолжаем строительство нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. После его открытия центр радиохирургии переедет в новое здание и получит самое современное оборудование, включая установку “Кибернож”», - отметил Сергей Собянин.

Отличие «киберножа» от «Гамма-ножа» в том, что тот применяется только для операций на внутричерепных образованиях. А с киберножом хирурги смогут лечить патологии всей центральной нервной системы. Новое оборудование значительно расширит возможности столичной медицины и сделает высокотехнологичную помощь еще более доступной для жителей города.

«Развитие таких высокотехнологичных направлений, как радиохирургия, соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который нацелен на внедрение современных медицинских решений и повышение эффективности лечения», - подчеркнул глава города.

Новый корпус Склифа строят на Большой Сухаревской площади в центре столицы. По словам мэра, комплекс станет одним из самых современных в столице.

Ранее Сергей Собянин рассказал о первой в России гибридной операции при аневризме мозга, которую провели хирурги НИИ имени Склифосовского. 43-летняя женина обратилась к медикам, когда у нее перестал видеть один глаз. Пациентку обследовали, и врачи обнаружили у больной крупную аневризму внутренней сонной артерии, сдавливавшую зрительный нерв.

Операцию провели в гибридной операционной, в ней принимали участие несколько специалистов, в том числе нейрохирурги и рентгенэндоваскулярные хирурги. Они полностью исключили из кровотока сложную аневризму и, таким образом, не только предотвратили кровоизлияние, но и сохранили женщине зрение. Через сутки пациентка была переведена из реанимации в обычную палату. А еще через 10 дней ее выписали домой.