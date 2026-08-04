Эдгард Запашный рассказал о роли «Мосфото» в сохранении наследия столицы Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Народный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный поздравил медиабанк «Мосфото» с первым днём рождения и отметил его вклад в сохранение культурного наследия столицы. Об этом он рассказал в беседе с Агентством городских новостей «Москва». По словам артиста, «Мосфото» стал уникальным визуальным архивом, который ежедневно подчёркивает богатейшую историю и современную жизнь Москвы.

Запашный особо выделил мастерство фотографов проекта, которым удалось передать магию цирка – эмоции зрителей, напряжение сложнейших трюков и моменты, когда артист оказывается на пределе возможностей. Он также поблагодарил команду медиабанка за снимки фестиваля «Идол», которые сохранят для истории лучшие мгновения праздника циркового искусства. Артист пожелал проекту новых творческих высот, ярких кадров и зрительской любви, а также пригласил фотографов «Мосфото» на манеж Большого Московского цирка.

Напомним, медиабанк «Мосфото» был запущен год назад на портале mos.ru. В нём собраны более 32 тысяч фотографий и видеороликов, отражающих разные сферы городской жизни – от культуры и спорта до транспорта и волонтёрства. Все материалы доступны для бесплатного скачивания и использования в соцсетях, на других ресурсах и в презентациях. Работу платформы обеспечивает команда профессиональных фотографов, операторов и продюсеров.