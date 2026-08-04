В Подольске арестовали мужчину, избившего сожительницу частью стула до смерти Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

В Подольске суд арестовал 35-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве своей 39-летней сожительницы во время пьяной ссоры в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области. Трагедия произошла 31 июля в микрорайоне Климовск – во время совместного распития спиртного между парой возник конфликт, переросший в жестокую драку.

По версии следствия, обвиняемый нанёс женщине множественные удары частью от стула по туловищу, конечностям и голове, от полученных травм она скончалась на месте. Злоумышленник был задержан полицией. Следователи провели осмотр места происшествия, допросы и очные ставки, назначены несколько судебных экспертиз, включая дактилоскопическую, молекулярно-генетическую, психолого-психиатрическую и судебно-медицинскую. Расследование продолжается, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.