Собянин сообщил об отражении атаки уже 13 направлявшихся к Москве БПЛА

Собянин сообщил об уничтожении уже 11 БПЛА, летевших к Москве Фото: REUTERS.

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём официальном канале в мессенджере «Макс». Таким образом, общее число сбитых за утро дронов достигло одиннадцати.

Все беспилотники были перехвачены на подлёте к городу, ни один из них не достиг цели. На местах падения обломков работают специалисты экстренных и оперативных служб, которые проводят осмотр территорий и обеспечивают безопасность граждан. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет. Подробности инцидента и тип сбитых аппаратов пока не уточняются.

В 18:41 Сергей Собянин опубликовал информацию о еще двух сбитых беспилотниках. Общее количество увеличилось до 13.