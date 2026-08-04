Синоптик Тишковец спрогнозировал контрастный август в Подмосковье Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Август в Московском регионе начнётся с жары, но уже к середине первой недели аномальное тепло сменится типичными для конца лета температурами. Об этом REGIONS рассказал синоптик Евгений Тишковец. По его словам, первые семь дней месяца станут самыми тёплыми – до 7 августа регион будет находиться под влиянием жаркой воздушной массы, а столбики термометров покажут значения заметно выше климатической нормы.

В начале недели воздух прогреется до +25…+29 градусов, осадков практически не ожидается, однако к выходным ситуация изменится. В четверг возможны первые грозовые дожди, а пятница, по прогнозу синоптика, станет «жарой-прощанием» – температура снова приблизится к +30 градусам, но атмосферная неустойчивость усилится. В субботу на регион обрушатся ливни с холодным атмосферным фронтом – местами может выпасть до 28–33 литров осадков на квадратный метр, что составляет примерно пятую часть месячной нормы. После этого жара окончательно отступит, и в воскресенье температура снизится до комфортных +20…+23 градусов, что соответствует обычной августовской погоде.

Синоптик подчеркнул, что разрушительных ураганов или экстремальных аномалий пока не ожидается. Таким образом, август в столичном регионе обещает быть контрастным: несколько жарких дней сменятся грозами и ливнями, после чего установится спокойная и умеренно тёплая погода, характерная для конца лета.