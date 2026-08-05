Багреева: В I полугодии в Москве зарегистрировалось 156 тысяч новых самозанятых

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева назвала число плательщиков налога на профессиональный доход в столице на 1 июля 2026 года - более 2,4 миллиона, что составляет 14 процентов от всех зарегистрированных в России самозанятых.

«Жители столицы все чаще делают выбор в пользу самозанятости. Этот налоговый режим стал для многих удобным инструментом для ведения бизнеса, возможностью самостоятельно планировать свой рабочий график, монетизировать хобби и полноценно реализоваться. Самозанятые активно осваивают разнообразные ниши: ИТ-услуги и репетиторство, маркетинг и перевозки, а также другие специальности, требующие высокой квалификации. В первом полугодии 2026 года в столице зарегистрировались 156 тысяч новых плательщиков налога на профессиональный доход», - отметила заммэра, уточнив, что в результате их общее число на 1 июля превысило 2,4 миллиона.

Как сообщила Багреева, город предоставляет самозанятым разнообразные условия для развития: от удобных цифровых сервисов до обучающих программ. Это позволяет эффективно встраиваться в столичную экономику, тем самым повышая ее конкурентоспособность.

В числе главных плюсов налога на профессиональный доход - простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику. Чаще всего самозанятые, указавшие свои виды деятельности при регистрации, заняты пассажирскими и грузовыми перевозками, доставкой, сдачей квартир в аренду, рекламой и маркетингом.

С января по июнь этого года клиенты получили от самозанятых 122,7 миллиона чеков. На конец марта сумма чека в среднем достигала 2852 рубля.

За первое полугодие 2026 года перечисления самозанятых в городской бюджет составили более 10,6 миллиарда рублей. Это на 7 процентов больше, чем за те же месяцы 2025 года. За время действия налогового режима бюджет столицы получил свыше 70 миллиардов рублей налога на профессиональный доход.

Напомним, Москва обеспечивает разные возможности для профессионального роста жителей. Это касается и тех, кто решил развиваться по предпринимательскому сценарию. Например, можно воспользоваться комплексной системой поддержки предпринимателей. Ее реализуют во флагманском центре «Моя работа» на Шаболовке.

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