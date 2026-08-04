В центре Москвы загорелся автомобиль

Машина потушена. Пострадавших нет

В Москве вечером 4 августа загорелся легковой автомобиль на Долгоруковской улице. Прибывшие на место полицейские установили, что это было самовозгорание машины, которую оперативно потушили. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Вечером во вторник в дежурную часть поступила информация о машине, горящей на Долгоруковской улице. Приехавшими на место сотрудниками установлено, что произошло самовозгорание автомобиля. Машина потушена. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Похожий случай произошел накануне в Тюмени. 2 августа там загорелся припаркованный автомобиль. Местные жители услышали четыре громких хлопка и подняли тревогу. Пламя поднялось до уровня третьего этажа, что серьезно напугало жильцов соседнего дома.

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