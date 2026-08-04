Сергей Собянин: Москва оказывает содействие в развитии Севастополя Фото: пресс-служба правительства и мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов» рассказал о роли столицы в развитии регионов, включая помощь Севастополю и Донецкой Народной Республике.

По его словам, Москва не только обеспечивает себя, но и отдаёт колоссальные ресурсы для выравнивания экономики субъектов – 68 процентов всех налогов и сборов поступает в федеральный бюджет, что в 1,5 раза превышает трансферты всем регионам страны. Столичные проекты – от транспортной инфраструктуры до здравоохранения и благоустройства – помогают развитию всей страны.

Особое внимание Мэр уделил сотрудничеству с Донецком, с которым у Москвы заключено соглашение о побратимстве. За несколько лет совместной работы в городе отремонтировали тысячи объектов: детские сады, школы, жилые дома и инженерные коммуникации, требующие серьёзного восстановления. Также создаются новые проспекты, дороги и скверы, поставляется городской транспорт, ведётся работа по благоустройству общественных пространств.

Помощь оказывается и другим регионам: при содействии Москвы в Севастополе отремонтировали дворы и подъезды, восстановили парки, ведётся работа в поликлиниках, детских садах и на других объектах. Столичные стандарты благоустройства активно распространяются по стране, а Москва напрямую участвует в проектах в Луганске, Смоленске, Ялте, Симферополе, Кургане, Твери, Нижнем Новгороде, Саратове, Туле, Орле и многих других городах.

Среди ключевых направлений сотрудничества – развитие транспортной системы: Московские центральные диаметры планируется продлить до Тульской, Владимирской, Ярославской и других областей, что обеспечит комфортными маршрутами ещё 10 миллионов человек. В здравоохранении ежегодно 700 тысяч жителей регионов получают помощь в московских клиниках, а цифровые технологии и искусственный интеллект уже помогают ставить диагнозы. Образовательные сервисы, включая «Московскую электронную школу», к концу года заработают в 12 регионах, охватив почти четверть школьников страны. Кроме того, 51 процент студентов столичных колледжей – приезжие, и большинство из них возвращаются в свои регионы.

Москва также вносит вклад в помощь специальной военной операции, являясь крупнейшим центром производства продукции для ВПК – от спецтехники и электроники до продовольствия и лекарств. Собянин подчеркнул, что реализация городских проектов невозможна без активности и требовательности самих москвичей, но именно это делает столицу динамично развивающейся площадкой, чей опыт полезен для всей страны.

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