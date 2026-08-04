МЦД до Тулы и Ярославля: Собянин назвал регионы для продления диаметров

Сергей Собянин перечислил регионы, в которые планируется продлить МЦД Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов» перечислил регионы, в которые планируется продлить Московские центральные диаметры. По его словам, в первую очередь речь идёт о Тульской, Владимирской и Ярославской областях – это обеспечит дополнительными комфортными и быстрыми маршрутами ещё 10 миллионов человек. В дальнейшем диаметры планируется продлить до всех субъектов, находящихся по периметру Московской области.

Проекты по развитию МЦД реализуются совместно с Правительством Российской Федерации и, по оценке Собянина, пойдут на пользу как минимум 30 миллионам жителей Центрального региона. Они получат возможность передвигаться на современных поездах с понятным расписанием и фиксированным временем в пути. Мэр подчеркнул, что это масштабные, но реальные планы, которые уже находятся в стадии проработки.

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