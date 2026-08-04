Слышать и делать: Собянин рассказал о главном принципе управления Москвой

Собянин: Главное в управлении Москвой — понимать запросы горожан Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов» рассказал о главных принципах своей работы. По его словам, основная задача главы столицы – понимать и чувствовать пожелания москвичей, а все решения должны приниматься исключительно для улучшения жизни горожан. Он подчеркнул, что важно не просто знать запросы людей, а уметь оперативно на них реагировать, превращая их в конкретные городские проекты.

Собянин отметил, что активность и требовательность жителей во многом помогают городу развиваться – москвичи не дают стоять на месте и постоянно ставят новые задачи. Именно такой подход, по его мнению, позволяет столице быть динамичной и комфортной для жизни. Мэр также добавил, что реализация любых проектов в Москве – от благоустройства до транспорта и социальной сферы – должна быть ориентирована на реальные потребности людей, а не на абстрактные планы.

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