Ефимов: Квартиры в новостройке по реновации осматривают более 1000 жителей Соколиной Горы

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о предложенных городом новых квартирах для участников реновации на востоке столицы.

«Дом 30, корпуса 1 и 2 на Мироновской улице – пятый жилой комплекс, переданный для переселения участников программы реновации в районе Соколиная Гора. Комфортные квартиры в нем город предложил более чем тысяче москвичей из семи старых зданий, расположенных на улицах: Борисовской, Зверинецкой, Фортунатовской, Мироновской, а также в Окружном проезде», - отметил заммэра.

Он напомнил, что всего здесь планируется переселить в равнозначное жилье около 12,3 тысячи горожан из 68 старых домов.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, жители каждого четвертого дома, включенного в программу реновации в районе, уже переехали в новостройки или находятся в процессе переселения.

Первый этаж новостройки по реновации занимает Центр информирования. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева пояснила, что жителей переселяют поэтапно. Это позволяет уделить достаточно времени каждой семье, оформляя документы.

«С 28 июля в Центре информирования принимают жителей двух пятиэтажек на Мироновской и Борисовской улицах, первыми приступивших к осмотру квартир в новостройке», - рассказала столичный министр.

Она добавила, что с 4 августа выбирать квартиры начнут около 330 жителей дома 11, корпуса 7 в Окружном проезде и дома 12 на Фортунатовской улице. Через неделю осматривать выделенные городом квартиры будут москвичи еще из трех домов. Они расположены на Мироновской, Борисовской и Зверинецкой улицах. В помощь новоселам предлагается суперсервис «Переезд по программе реновации».

В Департаменте градостроительной политики Москвы рассказали, что два корпуса нового дома на Мироновской улице возвели по префаб-технологиям. На это потребовалось всего 11 месяцев.

«Там оборудовано 568 квартир с готовой улучшенной отделкой. Жилая площадь и количество комнат в таких квартирах не меньше, чем в освобождаемых», - подчеркнули в ведомстве, уточнив, что общий метраж получается больше благодаря более просторным кухне, прихожей, коридору и санузлу.

Заказав услугу «Помощь в переезде», жители могут бесплатно получить от города машину и грузчиков.

Ранее Сергей Собянин поручил вдвое быстрее выполнять программу. Мэр также рассказал о том, что программа реновации за девять лет реализации превратилась в драйвер развития строительной отрасли и экономики страны.