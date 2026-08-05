Июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Июль 2026 года в России стал самым тёплым месяцем за всю историю регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года. Об этом сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По данным Гидрометцентра России, средняя температура по стране превысила прежний рекорд, установленный в 2010 году и повторённый в 2024 году.

Такой результат достигнут за счёт аномально высоких температур в восточной части Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, где среднемесячные показатели оказались выше нормы на 2–3 градуса, а в Тюменской области – на 4 градуса. При этом на европейской территории страны было прохладно – местами температура опустилась ниже нормы на 1 градус и более. Для Москвы и Санкт-Петербурга июль стал обычным месяцем, попав в категорию «нормальных»: в столице аномалия составила плюс 0,2 градуса, в Северной столице – минус 0,1 градуса.