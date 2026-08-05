Владислав Овчинский рассказал о праздничных инсталляциях к 70-летию Дня строителя в Москве

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

В Москве стартовала праздничная программа, приуроченная к 70-летию Дня строителя. В разных точках города появились художественные композиции и интерактивные аппараты, которые позволяют по-новому взглянуть на архитектурное наследие и современный облик столицы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Одним из центральных элементов стали тематические автоматы с миниатюрными копиями известных московских зданий. Они разместились у Центрального детского магазина на Лубянке, на Цветном бульваре и возле парка развлечений «Остров Мечты». Механизм устроен как игра: посетитель с помощью джойстика управляет стрелой крана, наводя крюк на выбранный объект и стараясь точно совместить его с целью. В момент касания на встроенном экране появляется информация об этом здании — его история и архитектурные особенности. Каждый семидесятый участник получает памятную монету. Все инсталляции будут работать на протяжении августа.

По всему городу также работают уличные стереоскопы. Через них можно увидеть архивные фотографии Москвы и сравнить их с современными видами.

«Особенно важно, что такой формат одинаково интересен и взрослым, и детям. Он позволяет увидеть привычный город с другой стороны и почувствовать связь между прошлым, настоящим и будущим Москвы», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Напомним также, что Московский фонд реновации жилой застройки по итогам 2025 года стал лидером среди всех компаний-застройщиков России по объёму введённого жилья. В рамках программы реновации в прошлом году было введено рекордные 2,3 миллиона квадратных метров — это 119 домов, в которых оборудовано более 35 тысяч квартир.